 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Захарова заявила о недоумении из-за реакции Еревана на слова Киселева

Захарова: оценка в Армении слов о Зангезурском коридоре вызывает недоумение
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Реакция Еревана на слова ведущего «Вестей недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрия Киселева об Армении и вручение в связи с этим ноты протеста российскому послу Сергею Копыркину вызывает недоумение, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге.

12 января в эфире передачи на телеканале «Россия 1» вышел сюжет о Зангезурском коридоре между Азербайджаном, его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой (отделена от основной территории страны Арменией) и Турцией. Ведущий «Вестей недели» назвал прокладывание трассы «жизненно важным» для Баку. По его словам, Ереван игнорирует требование Азербайджана открыть Зангезурский коридор.

После выхода выпуска в эфир посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении и вручили ноту протеста. В ведомстве заявили, что в российском телеэфире «были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности» Армении. Министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян заявил, что в стране могут заблокировать «Вести недели» с Киселевым.

По словам Захаровой, действия Еревана вызывают недоумение, ведь в программе «идет речь о высказываниях журналиста».

«Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова, и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом. <...> Наша официальная реакция, не точка зрения, а официальная позиция государства хорошо Еревану известна», — сказала представитель МИДа.

В Армении не исключили запрет «Вестей недели» с Киселевым
Политика
Дмитрий Киселев

Москва регулярно озвучивает необходимость разблокировать все транспортные и экономические связи на Южном Кавказе, отметила Захарова. Дипломат напомнила о заявлениях лидеров России, Азербайджана, Армении в 2020 и 2021 годах.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров об окончании боевых действий в Нагорном Карабахе согласовали условия использования Зангезурского транспортного коридора на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне.

В январе 2021 года политики подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Ереван и Баку согласились создать рабочую группу на уровне заместителей председателей правительств для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры в регионе.

Читайте РБК в Telegram.

Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа

Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В России третий год подряд снизилось производство алкоголя. Причины

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Aston Martin показал новый родстер. Фото и подробности

Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео

В России наблюдается рост вакансий без опыта работы. В чем причина

Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Россия Армения Мария Захарова Азербайджан
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
В Армении не исключили запрет «Вестей недели» с Киселевым
Политика
Посла России вызвали в МИД Армении из-за «Вестей недели»
Политика
Киселев заявил, что не понял, какие его слова задели «армянских братьев»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 17:55
В ЕС назвали российские удары по энергосистеме Украины «хирургическими»Политика, 18:34
Стармер заявил о новой мобильной системе ПВО для УкраиныПолитика, 18:32
Politico объяснило интерес Трампа к Гренландии нефтью и газомПолитика, 18:27
Politico увидел правый крен в приглашении политиков на инаугурацию ТрампаПолитика, 18:23
«РИА Новости» узнало о планах провести конкурс между Ягудиным и ПлющенкоСпорт, 18:19
Сколько израильских заложников держит в плену ХАМАС. ИнфографикаОбщество, 18:13
Почему нейтральная Швейцария входит в «военный Шенген»Политика, 18:08
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
ЦБ понизил официальные курсы доллара США и евроИнвестиции, 18:07
В России продолжили льготную ипотеку для чиновников. Как она работаетНедвижимость, 18:03
Путин дал поручения по стимулированию IPO и поддержке семейных инвестицийИнвестиции, 18:02
Зеленский назвал единственный способ финансирования украинской армииПолитика, 17:57
Российские казино установили рекорд посещаемости в новогодние праздникиПресс-релиз, 17:57
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 17:55
«Дом.РФ» отметил замедление роста цен на жилье в России третий год подрядНедвижимость, 17:55