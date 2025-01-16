Захарова заявила о недоумении из-за реакции Еревана на слова Киселева

Мария Захарова (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Реакция Еревана на слова ведущего «Вестей недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрия Киселева об Армении и вручение в связи с этим ноты протеста российскому послу Сергею Копыркину вызывает недоумение, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге.

12 января в эфире передачи на телеканале «Россия 1» вышел сюжет о Зангезурском коридоре между Азербайджаном, его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой (отделена от основной территории страны Арменией) и Турцией. Ведущий «Вестей недели» назвал прокладывание трассы «жизненно важным» для Баку. По его словам, Ереван игнорирует требование Азербайджана открыть Зангезурский коридор.

После выхода выпуска в эфир посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении и вручили ноту протеста. В ведомстве заявили, что в российском телеэфире «были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности» Армении. Министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян заявил, что в стране могут заблокировать «Вести недели» с Киселевым.

По словам Захаровой, действия Еревана вызывают недоумение, ведь в программе «идет речь о высказываниях журналиста».

«Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова, и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом. <...> Наша официальная реакция, не точка зрения, а официальная позиция государства хорошо Еревану известна», — сказала представитель МИДа.

Москва регулярно озвучивает необходимость разблокировать все транспортные и экономические связи на Южном Кавказе, отметила Захарова. Дипломат напомнила о заявлениях лидеров России, Азербайджана, Армении в 2020 и 2021 годах.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров об окончании боевых действий в Нагорном Карабахе согласовали условия использования Зангезурского транспортного коридора на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне.

В январе 2021 года политики подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Ереван и Баку согласились создать рабочую группу на уровне заместителей председателей правительств для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры в регионе.