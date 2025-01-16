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Политика ,  
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Эстония направит более €30 млн на укрепление границы с Россией

Российско-эстонская граница
Российско-эстонская граница (Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press)

Правительство Эстонии выделило около €30 млн на укрепление государственной границы с Россией. Средства планируется реализовать в рамках пакета инвестиций в национальную оборону в размере €219 млн, сообщается на сайте кабмина.

В частности, на укрепление и расширение инфраструктуры восточной границы и развития возможностей наблюдения выделят около €18 млн. Еще в четырех крупнейших городах Эстонии «будут созданы возможности для наблюдения и противодействия с помощью беспилотников». На эти цели выделят порядка €12,5 млн.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В конце декабря прошлого года лидер партии Isamaa («Отечество») Урмас Рейнсалу призвал закрыть границу с Россией в кратчайшие сроки.

«Я считаю, что закрытие границ — оправданный шаг. Учитывая рост числа атак, нападения на подводные кабели и возможные неопределенные террористические риски, исходящие от России, этот шаг был бы обоснован», — говорил тогда Рейнсалу.

В свою очередь, представитель оппозиционной Центристской партии Яан Тоотс выступил против этой инициативы. Он утверждал, что единственным пешеходным переходом на границе между Эстонией и Россией пользуются множество граждан соседних государств. Среди них примерно 20% приходится на финнов, для которых пересечь границу с Россией из-за закрытых погранпунктов невозможно уже год, отмечал политик.

Протяженность государственной границы между Россией и Эстонией составляет 333,7 км, в том числе по суше и рекам — 207,5 км, по Псковскому, Теплому и Чудскому озерам — 126,2 км.

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