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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Латвии заявила о неготовности солдат НАТО воевать на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omer Messinger / Getty Images
Фото: Omer Messinger / Getty Images

Военные стран НАТО не готовы участвовать в боевых действиях на Украине, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью украинскому изданию The Kyiv Independent. По ее словам, подход Североатлантического альянса заключается в оказании поддержки Киеву.

По ее словам, «четкая концепция заключается в поддержке самообороны Украины, каждый предоставляет необходимое, и никто не хочет участвовать в войне, воевать».

Возможное присутствие войск ЕС на Украине может привести к эскалации для избегающей ее Европы, считает она. Еще одним препятствием для отправки сил НАТО на Украину она назвала риск эскалации конфликта, которой, по ее словам, Европа хотела бы избежать.

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В конце октября 2024 года Bild писал, что бывший главнокомандующий объединенными войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав и экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес участвовали в военной игре для моделирования конфликта НАТО с Россией.

Конфликт смоделировали аналитики Center on New Generation Warfare для анализа реакции НАТО на гипотетическое наступление России, чтобы лучше понять возможности альянса и выработки стратегии защиты стран Балтии. Они пришли к выводу, что Вооруженные силы России смогут за десять дней занять всю территорию Латвии и часть Литвы.

Согласно сценарию, наступление России может начаться в 2027 году. При худшем развитии событий странам НАТО потребуется десять дней для задействования статьи о коллективной обороне и направления в страны Балтии подкрепления.

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