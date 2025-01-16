Глава МИД Латвии заявила о неготовности солдат НАТО воевать на Украине
Военные стран НАТО не готовы участвовать в боевых действиях на Украине, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью украинскому изданию The Kyiv Independent. По ее словам, подход Североатлантического альянса заключается в оказании поддержки Киеву.
По ее словам, «четкая концепция заключается в поддержке самообороны Украины, каждый предоставляет необходимое, и никто не хочет участвовать в войне, воевать».
Возможное присутствие войск ЕС на Украине может привести к эскалации для избегающей ее Европы, считает она. Еще одним препятствием для отправки сил НАТО на Украину она назвала риск эскалации конфликта, которой, по ее словам, Европа хотела бы избежать.
В конце октября 2024 года Bild писал, что бывший главнокомандующий объединенными войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав и экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес участвовали в военной игре для моделирования конфликта НАТО с Россией.
Конфликт смоделировали аналитики Center on New Generation Warfare для анализа реакции НАТО на гипотетическое наступление России, чтобы лучше понять возможности альянса и выработки стратегии защиты стран Балтии. Они пришли к выводу, что Вооруженные силы России смогут за десять дней занять всю территорию Латвии и часть Литвы.
Согласно сценарию, наступление России может начаться в 2027 году. При худшем развитии событий странам НАТО потребуется десять дней для задействования статьи о коллективной обороне и направления в страны Балтии подкрепления.
Читайте РБК в Telegram.
Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа
Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
В России третий год подряд снизилось производство алкоголя. Причины
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Aston Martin показал новый родстер. Фото и подробности
Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео
В России наблюдается рост вакансий без опыта работы. В чем причина
Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов