В Кремле ответили на сообщения о госпитализации волонтеров

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Волонтерам, пострадавшим при очистке берега Черного моря от мазута после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», будет оказана вся необходимая медпомощь. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне 146 участников очистки побережья от мазута обратились к медикам, трое были госпитализированы. Волонтеры жаловались на головную боль, кашель и тошноту даже при работе в средствах защиты.

Песков признал, что условия работы могут повлиять на состояние здоровья добровольцев.

«Действительно, есть испарения, действительно, тем людям, которые имеют определенные заболевания, противопоказано дышать такими испарениями. Поэтому, конечно, те, кто так самоотверженно работает, могут подвергаться вредному влиянию», — сказал он.

Также пресс-секретарь добавил, что вся необходимая медицинская помощь волонтерам «оказывается и будет оказываться». Он подчеркнул важность координации работы волонтеров и правительственной комиссии.

Месяц назад, 15 декабря, в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера с 9,2 тыс. т мазута — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Один член первого экипажа погиб. По оценке Минприроды, более 4 тыс. т нефтепродуктов попало в море.

Самыми загрязненными оказались пляжи в районе Анапы и берега Тамани. В работе по уборке участвуют в том числе волонтеры. С их помощью удалось собрать почти 165 тыс. т загрязненного песка и грунта, вывезти более 125 тыс. т.