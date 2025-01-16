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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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В Кремле ответили на сообщения о госпитализации волонтеров

Песков: пострадавшим от мазута волонтерам окажут всю необходимую помощь
Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Волонтерам, пострадавшим при очистке берега Черного моря от мазута после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», будет оказана вся необходимая медпомощь. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне 146 участников очистки побережья от мазута обратились к медикам, трое были госпитализированы. Волонтеры жаловались на головную боль, кашель и тошноту даже при работе в средствах защиты.

Песков признал, что условия работы могут повлиять на состояние здоровья добровольцев.

«Действительно, есть испарения, действительно, тем людям, которые имеют определенные заболевания, противопоказано дышать такими испарениями. Поэтому, конечно, те, кто так самоотверженно работает, могут подвергаться вредному влиянию», — сказал он.

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Общество
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Также пресс-секретарь добавил, что вся необходимая медицинская помощь волонтерам «оказывается и будет оказываться». Он подчеркнул важность координации работы волонтеров и правительственной комиссии.

Месяц назад, 15 декабря, в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера с 9,2 тыс. т мазута — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Один член первого экипажа погиб. По оценке Минприроды, более 4 тыс. т нефтепродуктов попало в море.

Самыми загрязненными оказались пляжи в районе Анапы и берега Тамани. В работе по уборке участвуют в том числе волонтеры. С их помощью удалось собрать почти 165 тыс. т загрязненного песка и грунта, вывезти более 125 тыс. т.

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Дмитрий Песков волонтеры госпитализация Крым Черное море
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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