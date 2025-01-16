В Кремле оставили без комментария вопрос о ядерных переговорах в Катаре

Дмитрий Песков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о переговорах России и Украины насчет ядерных объектов в Катаре, передает корреспондент РБК.

«Я оставляю без комментариев этот вопрос», — сказал Песков.

16 января Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Россия и Украина ведут в Катаре ограниченные переговоры, посвященные мерам защиты ядерных объектов от ударов.

Украинские чиновники не подтвердили агентству эти сообщения.

Осенью 2024 года Financial Times также писала о начале «предварительных переговоров» между Россией и Украиной о защите энергетической инфраструктуры. Стороны были «близки к соглашению», но переговоры были сорваны вторжением украинской армии в Курскую область, отмечала FT.

Если Украина и Россия договорятся не бить по энергетической инфраструктуре, это приблизит мир, заявлял ранее украинский президент Владимир Зеленский.