В Кремле оставили без комментария вопрос о ядерных переговорах в Катаре
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о переговорах России и Украины насчет ядерных объектов в Катаре, передает корреспондент РБК.
«Я оставляю без комментариев этот вопрос», — сказал Песков.
16 января Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Россия и Украина ведут в Катаре ограниченные переговоры, посвященные мерам защиты ядерных объектов от ударов.
Украинские чиновники не подтвердили агентству эти сообщения.
Осенью 2024 года Financial Times также писала о начале «предварительных переговоров» между Россией и Украиной о защите энергетической инфраструктуры. Стороны были «близки к соглашению», но переговоры были сорваны вторжением украинской армии в Курскую область, отмечала FT.
Если Украина и Россия договорятся не бить по энергетической инфраструктуре, это приблизит мир, заявлял ранее украинский президент Владимир Зеленский.
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