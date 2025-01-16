В Госдуме предложили увеличить пособия по уходу за детьми

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Госдуму внесли законопроект, в котором будет предложено увеличить размер пособия по уходу за детьми. Сейчас он составляет 40% от среднего заработка родителя.

В законопроекте предложено увеличить его до 60%. Инициативу внесет группа депутатов от ЛДПР и сенаторов, сообщила пресс-служба партии.

Законопроектом будет предложено установить минимальный размер такого пособия не менее 100% регионального прожиточного минимума для детей. Авторы проекта считают, что принятие законопроекта поможет финансово защитить женщин на время декретного отпуска, станет подспорьем для семей с детьми.

Ранее в ноябре 2024 года министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет может достигнуть в России 97 тыс. руб., такая сумма ожидается в 2027 году.

По его словам, в 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тыс. руб. в месяц.