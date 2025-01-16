Bloomberg узнал о разочаровании Киева осторожностью Стармера
Украинские власти разочарованы осторожным подходом премьера Великобритании Кира Стармера к помощи Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, близких к президенту Владимиру Зеленскому.
«Великобритания завоевала репутацию одного из самых активных сторонников агрессивной поддержки Украины. Но во время пребывания в должности премьер-министра Кира Стармера администрация президента Владимира Зеленского и ее сторонники начинают все сильнее беспокоиться более осторожным подходом Великобритании», — говорится в материале.
По мнению украинских чиновников, Стармер следует более осторожному пути, схожему с принципами руководства президента США Джо Байдена, вместо того чтобы подталкивать союзников дать Украине то, что ей нужно для победы.
Стармер отправился в Киев 16 января, чтобы подписать соглашение о «100-летнем партнерстве» на фоне опасений, что Соединенные Штаты могут свернуть свою поддержку. Власти России критикуют Запад за помощь Украине.
В ходе визита премьер собирается объявить о выделении £40 млн на восстановление экономики Украины. Так он рассчитывает укрепить свою репутацию как «защитника Украины», пишет Bloomberg.
Стармер стал премьер-министром летом 2024 года. Его предшественник Риши Сунак посетил Украину через месяц после того, как вступил в должность. В связи в окружении Зеленского задались вопросом, почему нынешнему премьеру потребовалось так много времени, чтобы посетить Киев, отметило агентство.
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