Премьер Британии отправился в Киев для заключения 100-летнего партнерства

Британия и Украина должны подписать соглашение о «100-летнем партнерстве» на фоне опасений, что США могут начать сворачивать свою поддержку. Власти России критикуют Запад за помощь Киеву

Владимир Зеленский и Кир Стармер (Фото: Eddie Mulholland / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправился в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет The Guardian. Это его первый визит с того момента, как он возглавил британское правительство.

Две страны подпишут соглашение о «100-летнем партнерстве» на фоне опасений, что США могут начать сворачивать свою поддержку.

Ожидается, что британский премьер обсудит с Зеленским, какие гарантии безопасности может предложить Лондон, включая возможность включения британских военных в состав миротворческих сил, отмечает издание.

Стармер подчеркнул, что Лондон и Киев «стали ближе, чем когда-либо». «И это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень», — убежден он.

Стармер поехал на Украину после того, как обсудил конфликт на фоне возвращения Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на прошлой неделе.

Как сообщает Bloomberg, в офисе украинского президента Владимира Зеленского обеспокоены более осторожным подходом Британии после того, как премьером стал Стармер. Чиновники, близкие к Зеленскому, в течение нескольких месяцев в частном порядке выражали разочарование в Стармере, который, по их мнению, руководствуется более взвешенным подходом уходящего президента США Джо Байдена, вместо того чтобы подталкивать союзников дать Украине то, что ей нужно для победы. Стармер склонен вести себя «более почтительно» по отношению к американцам, рассказали Bloomberg европейские чиновники.

Стармер стал премьер-министром в июле прошлого года. Его предшественник Риши Сунак посетил Украину через месяц после того, как возглавил кабинет министров, а бывший премьер Борис Джонсон неоднократно приезжал в страну как во время своего премьерства, так и после ухода с поста.

Премьер в ходе визита намерен объявить о выделении £40 млн на восстановление экономики Украины. Этим он рассчитывает укрепить свою репутацию как «защитника Украины», отмечает Bloomberg.

Как пишет Financial Times, ожидается, что британский премьер в Киеве обсудит будущую военную поддержку Украины, в том числе возможность участия Великобритании в миротворческой миссии. Хотя среди европейских чиновников растет уверенность в том, что Трамп не будет поспешно прекращать поддержку Украины со стороны США после своей инаугурации, время, выбранное Стармером для первого визита в Киев, «весьма символично», отмечает газета. Его правительство рассматривает предложения об отправке британских войск на Украину для военной подготовки, но пока не комментировало потенциальное размещение миротворцев. Некоторые британские чиновники считают, что перспектива начала переговоров по Украине в этом году переоценена.