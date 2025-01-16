Совбез Белоруссии обвинил Запад в попытке захвата радикалами приграничья
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович считает, что страны Запада рассматривают возможность захвата одного или нескольких приграничных районов республики с привлечением местных экстремистских формирований, а затем ввода туда миротворцев. Такое мнение он выразил в интервью для белорусского издания «Беларусь сегодня».
По словам госсекретаря, западные страны «продолжают активно поддерживать беглых экстремистов». Они планируют «свергнуть в республике действующую власть, а боевиков готовят для белорусской освободительной армии», полагает Вольфович.
По его словам, для этого в Польше создан командно-координационный центр «Посполитое рушение», а на Украине «осуществляется военно-диверсионная подготовка членов различных экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов», заявил Вольфович.
Эти подразделения задействуются в боевых операциях ВСУ против российских войск, где «белорусские экстремисты приобретают боевой опыт». Однако, как утверждает госсекретарь Совбеза, «скорость их безвозвратного выбывания (ликвидации) постоянно возрастает».
В конце декабря Вольфович рассказал, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина есть свои «красные кнопки» и ядерные чемоданчики, каждый из них ответственен за оружие на территории своей страны. По словам Вольфовича, каждый из них отвечает за оружие своей страны.
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