Совбез Белоруссии обвинил Запад в попытке захвата радикалами приграничья

Александр Вольфович (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович считает, что страны Запада рассматривают возможность захвата одного или нескольких приграничных районов республики с привлечением местных экстремистских формирований, а затем ввода туда миротворцев. Такое мнение он выразил в интервью для белорусского издания «Беларусь сегодня».

По словам госсекретаря, западные страны «продолжают активно поддерживать беглых экстремистов». Они планируют «свергнуть в республике действующую власть, а боевиков готовят для белорусской освободительной армии», полагает Вольфович.

По его словам, для этого в Польше создан командно-координационный центр «Посполитое рушение», а на Украине «осуществляется военно-диверсионная подготовка членов различных экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов», заявил Вольфович.

Эти подразделения задействуются в боевых операциях ВСУ против российских войск, где «белорусские экстремисты приобретают боевой опыт». Однако, как утверждает госсекретарь Совбеза, «скорость их безвозвратного выбывания (ликвидации) постоянно возрастает».





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