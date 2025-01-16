 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Как границу Белоруссии и Украины завалили валунами и ежами. Видео

Валуны и противотанковые ежи на границе Украины и Белоруссии попали на видео

Как границу Белоруссии и Украины завалили валунами и ежами. Видео
Video

Автомобильную дорогу, которая проходит через границу Украины и Белоруссии, завалили большими валунами, перегородили колючей проволокой. Там прокопали ров, а также поставили бетонные столбы. Это следует из видео, которое опубликовали очевидцы с места.

Рядом с границей на кадрах лежит пес.

О том, что дорогу перегородили камнями, сообщило издание «Страна».

Трассу на украинско-белорусской границе завалили валунами
Политика
Фото:Эдуард Корниенко / URA.ru / ТАСС

О возведении укреплений на границе с Белоруссией в начале января сообщал спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Среди укреплений он называл:

  • инженерное укрепление;
  • опорные пункты;
  • огневые позиции;
  • траншеи и окопы.

Это, по словам Демченко, необходимо, чтобы «наши воины, находящиеся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе».

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V

«Газпром» планирует массовые сокращения

В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Украина Белоруссия граница пограничники пограничный режим камни
Материалы по теме
Совбез Белоруссии обвинил Запад в попытке захвата радикалами приграничья
Политика
Трассу на украинско-белорусской границе завалили валунами
Политика
В Минске начались совместные учения России и Белоруссии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 106,1 (-0,15) Инвестиции, 15 янв, 17:55 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 102,81 (-0,63) Инвестиции, 15 янв, 17:55
Как правильно составить договор купли-продажи земельного участкаНедвижимость, 12:32
Посол увидел в действиях НАТО подготовку к конфликту с РоссиейПолитика, 12:30
Суд в США оштрафовал биржу BitMEX еще на $100 млн. Что произошлоКрипто, 12:29
Лучшая российская лыжница впервые в сезоне выиграла гонку Кубка РоссииСпорт, 12:26
МИД напомнил ХАМАС о россиянах среди заложниковПолитика, 12:23
«Газпром» ликвидирует представительства в Брюсселе и ТокиоТехнологии и медиа, 12:19
Меган Маркл перенесла выход кулинарного шоу из-за пожаров в КалифорнииВино, 12:15
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Меньше слов, больше дела. Почему всех раздражают «вонтрепренеры»Pro, 12:15
«Динамо» прописало в контракте Бителло право взыскать с него до $25 млнСпорт, 12:15
Севастополь попросили включить в зону федеральной ЧС из-за разлива мазутаОбщество, 12:11
Израиль указал ХАМАСу, когда соберет министров для решения о перемирииПолитика, 12:07
Создатель разоблачавшей миллиардеров Hindenburg Research решил ее закрытьИнвестиции, 12:06
Лондон раскрыл цель соглашения о столетнем партнерстве с КиевомПолитика, 11:55
Bloomberg узнал о разочаровании Киева осторожностью СтармераПолитика, 11:48