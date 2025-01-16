Валуны и противотанковые ежи на границе Украины и Белоруссии попали на видео

Как границу Белоруссии и Украины завалили валунами и ежами. Видео

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Автомобильную дорогу, которая проходит через границу Украины и Белоруссии, завалили большими валунами, перегородили колючей проволокой. Там прокопали ров, а также поставили бетонные столбы. Это следует из видео, которое опубликовали очевидцы с места.

Рядом с границей на кадрах лежит пес.

О том, что дорогу перегородили камнями, сообщило издание «Страна».

О возведении укреплений на границе с Белоруссией в начале января сообщал спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Среди укреплений он называл:

инженерное укрепление;

опорные пункты;

огневые позиции;

траншеи и окопы.

Это, по словам Демченко, необходимо, чтобы «наши воины, находящиеся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе».