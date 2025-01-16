Как границу Белоруссии и Украины завалили валунами и ежами. Видео
Автомобильную дорогу, которая проходит через границу Украины и Белоруссии, завалили большими валунами, перегородили колючей проволокой. Там прокопали ров, а также поставили бетонные столбы. Это следует из видео, которое опубликовали очевидцы с места.
Рядом с границей на кадрах лежит пес.
О том, что дорогу перегородили камнями, сообщило издание «Страна».
О возведении укреплений на границе с Белоруссией в начале января сообщал спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Среди укреплений он называл:
- инженерное укрепление;
- опорные пункты;
- огневые позиции;
- траншеи и окопы.
Это, по словам Демченко, необходимо, чтобы «наши воины, находящиеся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе».
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