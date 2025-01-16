В России временно закроют два пункта пропуска на границе с Казахстаном

Пункт пропуска «Орск» (Фото: ФГКУ «Росгранстрой»)

С 1 февраля 2025 года временно приостанавливается пропуск транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска «Орск» и «Маштаково» в Оренбургской области на границе с Казахстаном. Об этом сообщается на сайте Росгранстроя.

Причиной тому послужило закрытие сопредельных пунктов пропуска «Алимбет» и «Сырым» на плановый ремонт. По информации от казахстанской стороны, работы по реконструкции будут проводиться в течение 16 месяцев. О возобновлении процедур госконтроля в пунктах пропуска «Орск» и «Маштаково» ведомство впоследствии сообщит в своем телеграм-канале.

В Росгранстрое посоветовали водителям учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-казахстанского участка государственной границы или рассмотреть альтернативные маршруты следования через пункты пропуска: «Илек» (только для граждан России и Казахстана), «Теплое» (только для граждан России и Казахстана), а также «Светлый» и «Сагарчин».