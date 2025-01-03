В Казахстане на трассе к границе с Россией произошло массовое ДТП
На трассе Астана — Щучинск в Акмолинской области Казахстана произошло массовое ДТП, передает «Sputnik Казахстан». Эта трасса продолжается в Петропавловск, который расположен в 40 км от границы с Россией.
По его данным, столкнулись около 40 машин, причиной стал гололед и сильный буран. Трассу закрыли, когда возобновят движение — неизвестно, сообщили агентству в операторе дорог «КазАвтоЖол».
Полиция Казахстана сообщила, что сложная ситуация из-за погоды также сложилась на автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств.
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