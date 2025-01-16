Суд в Москве частично удовлетворил иск Минобороны к космическому центру

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минобороны России к Государственному космическому научно-производственному центру (ГКНПЦ) имени Хруничева на сумму более 111 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Заседание проходило в закрытом режиме, в связи с чем детали дела разглашению не подлежат», — отметили в суде.

ГКНПЦ имени Хруничева — ведущее предприятие российской ракетно-космической отрасли и один из мировых лидеров в области разработки и серийного производства ракет-носителей тяжелого класса, а также крупногабаритных орбитальных модулей. Так, Центр является разработчиком и серийным изготовителем ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», семейства ракет-носителей различной грузоподъемности «Ангара», ракеты-носителя легкого класса «Рокот».

В начале января Минобороны подало иск к Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н.Э. Баумана более чем на 38 млн руб. В качестве иного лица по делу привлекут военную прокуратуру Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), говорится в судебных документах. Дело будет слушаться в закрытом режиме. Суть претензий Минобороны к вузу не раскрывалась.