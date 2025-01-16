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Общество ,  
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До 19 выросло число погибших от отравления алкоголем в Стамбуле

Число жертв отравления метанолом в Стамбуле из-за употребления поддельного алкоголя выросло с 11 до 19, сообщает Anadolu.

Издание пишет, что в больницы обратились 65 человек, 19 из 65 госпитализированных скончались. Три человека были выписаны, а 43 пациента продолжают лечение.

NTV отмечает, что полиция выявила магазин, где осуществлялась продажа поддельного алкоголя, после чего он был опечатан.

В Турции за сутки более 10 человек скончались из-за отравления алкоголем
Общество
Фото:Shadati / XinHua / Global Look Press

Во вторник, 14 января, сообщалось об 11 погибших от отравления поддельным алкоголем в Турции за сутки. Из 38 обратившихся в тот день человек, 26 были иностранцами.

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Теги
Турция Стамбул поддельный алкоголь
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