До 19 выросло число погибших от отравления алкоголем в Стамбуле
Число жертв отравления метанолом в Стамбуле из-за употребления поддельного алкоголя выросло с 11 до 19, сообщает Anadolu.
Издание пишет, что в больницы обратились 65 человек, 19 из 65 госпитализированных скончались. Три человека были выписаны, а 43 пациента продолжают лечение.
NTV отмечает, что полиция выявила магазин, где осуществлялась продажа поддельного алкоголя, после чего он был опечатан.
Во вторник, 14 января, сообщалось об 11 погибших от отравления поддельным алкоголем в Турции за сутки. Из 38 обратившихся в тот день человек, 26 были иностранцами.
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