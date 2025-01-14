В Турции за сутки более 10 человек скончались из-за отравления алкоголем
Более десяти человек скончались от отравления поддельным алкоголем в Стамбуле за сутки, сообщает агентство Anadolu.
По данным агентства, всего за помощью в больницы в течение дня обратились 38 человек, из них 26 иностранцев. Из 38 госпитализированных 11 человек скончались, пишет издание.
В конце ноября 2024 года в Стамбуле три человека умерли от отравления нелегальным алкоголем. Еще девять человек были госпитализированы в больницы районов Шишли, Бейоглу и Умрание с диагнозом «отравление контрафактным алкоголем».
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