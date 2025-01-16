Минобороны сообщило о поражении газового хранилища в Львовской области
Российские войска нанесли успешный удар по наземной инфраструктуре крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области. Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве отметили, что удар был нанесен в ответ на атаки Вооруженных сил Украины вглубь российской территории американскими ракетами ATACMS и британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.
Также причиной удара стала попытка атаки на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток», добавили в Минобороны.
Ранее в Кремле назвали атаку на станцию «Русская» актом «энергетического терроризма». «Каждое действие, угрожающее безопасности нашего энергоснабжения, должно считаться нападением на суверенитет страны», — заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
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