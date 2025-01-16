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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о поражении газового хранилища в Львовской области

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Военная операция на Украине

Российские войска нанесли успешный удар по наземной инфраструктуре крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что удар был нанесен в ответ на атаки Вооруженных сил Украины вглубь российской территории американскими ракетами ATACMS и британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

Также причиной удара стала попытка атаки на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток», добавили в Минобороны.

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