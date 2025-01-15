Трамп заявил, что добьется мира на Ближнем Востоке через силу
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке будет добиваться «мира через силу» и расширять «Соглашения Авраама».
«Мы продолжим пропагандировать идею «Мир через силу» во всем регионе, опираясь на импульс этого прекращения огня для дальнейшего расширения исторических «Соглашений Авраама», — написал в своем аккаунте в Truth Social.
Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. По данным CNN, в соответствии с ним ХАМАС и связанные с ним группировки боевиков должны освободить 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года.
По данным Reuters, это будут женщины, дети и мужчины старше 50 лет. Взамен Израиль освободит сотни палестинских заключенных. По данным источников Al Jazeera, на свободе окажутся около 2 тыс. заключенных, в том числе 250 человек, осужденных на пожизненное заключение.
По словам президента, два государства достигли этого соглашения только благодаря победе Трампа на выборах в США в ноябре, так как весь мир увидел, что Америка теперь будет стремиться обеспечить безопасность всех своих граждан и союзников.
Он также подчеркнул, что его специальный посланник в регионе Стив Виткофф продолжит тесно сотрудничать с Израилем и союзниками, «чтобы убедиться, что Газа больше никогда не станет убежищем для террористов».
«Соглашения Авраама» были подписаны в 2020 году между Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко при посредничестве США, чтобы установить дипломатические отношения между еврейским государством и арабскими странами. В 2021 году к соглашениям присоединился Судан, потом — Египет. Иордания не присоединилась к соглашениям.
Название соглашений отсылает к библейскому персонажу Аврааму, который считается родоначальником евреев и различных арабских племен, первому, кто в Библии называется евреем.
Ранее Трамп заявил в Truth Social о достижении соглашения о сделке между Израилем и ХАМАС и о том, что заложники, захваченные группировкой, скоро будут освобождены. «Мы достигли сделки по заложникам на Ближнем Востоке. В скором времени их отпустят на свободу», — написал он.
Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы продолжит оказывать всестороннюю поддержку Израилю и добьется завершения конфликта на Ближнем Востоке, хотя и не ставил жесткие сроки.
Читайте РБК в Telegram.
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V
«Газпром» планирует массовые сокращения
В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов