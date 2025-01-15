 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Напавшего в Приморье на рыбака тигра будут ловить с помощью ловушек

Напавшего в Приморье на рыбака тигра будут ловить с помощью ловушек
Video

Специалисты Центра «Амурский тигр» расставили ловушки по пути возможного следования тигра, напавшего на рыбака, который погиб в окрестностях села Зимники в Приморском крае. Об этом сообщил РБК директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. По его словам, на мужчину, который ловил рыбу в местном водоеме, мог напасть взрослый зверь.

По словам Арамилева, напавший тигр — это либо взрослая самка, либо молодой самец. «Размер следа у них пограничный», — пояснил эксперт.

По факту гибели жителя села Зимники Дальнереченского района минприроды Приморского края проводит проверку.

Как сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Приморскому краю, инцидент произошел 13 января. Погибшим оказался 53-летний мужчина. Его тело обнаружил сын.

«По данному факту следователи СКР по Приморскому краю проводят доследственную проверку, на месте проведен осмотр, обнаружены следы волочения тела животным», — уточняется в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте РБК в Telegram.

Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»

Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Объем торгов на рынке акций достиг рекорда

В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»

Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%

Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Приморский край амурский тигр рыбаки новости
Материалы по теме
Амурского тигра выпустили на волю в Приморье. Видео
Общество
Тушу убитого амурского тигра нашли в Приморье
Общество
В Хабаровском крае застрелили напавшего на охотников амурского тигра
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39) Инвестиции, 14 янв, 18:11 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73) Инвестиции, 14 янв, 18:11
Как решать бизнес-задачи в телекоммуникациях с помощью социальных сетейРБК Компании, 12:00
Решетников заявил об обсуждении создания русской школы во ВьетнамеПолитика, 11:58
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»Спорт, 11:52
«Пересаживаются с Toyota». За сколько и как нам продавали новый Tank 300Авто, 11:50
Вторая жизнь: как в России наладить переработку пластикаТренды, 11:45
В Батуми избили экс-премьера ГрузииПолитика, 11:43
Крупнейший венчурный криптофонд a16z выделил 5 важных метрик 2025 годаКрипто, 11:37
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Актер из сериала «Мент в законе» Олег Бойко умер в возрасте 57 летОбщество, 11:34
Как эволюционировал рынок снеков ИндииОтрасли, 11:32
«Волшебника Изумрудного города» покажут более чем в 80 странах мираОтрасли, 11:31
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 11:29
В МИДе заявили об отсутствии сигналов от Германии по «Северному потоку»Политика, 11:28
Глава «Росатома» сравнил санкции США с наградным листомПолитика, 11:20
Мишустин улетел из ВьетнамаПолитика, 11:17