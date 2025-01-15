Напавшего в Приморье на рыбака тигра будут ловить с помощью ловушек

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Специалисты Центра «Амурский тигр» расставили ловушки по пути возможного следования тигра, напавшего на рыбака, который погиб в окрестностях села Зимники в Приморском крае. Об этом сообщил РБК директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. По его словам, на мужчину, который ловил рыбу в местном водоеме, мог напасть взрослый зверь.

По словам Арамилева, напавший тигр — это либо взрослая самка, либо молодой самец. «Размер следа у них пограничный», — пояснил эксперт.

По факту гибели жителя села Зимники Дальнереченского района минприроды Приморского края проводит проверку.

Как сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Приморскому краю, инцидент произошел 13 января. Погибшим оказался 53-летний мужчина. Его тело обнаружил сын.

«По данному факту следователи СКР по Приморскому краю проводят доследственную проверку, на месте проведен осмотр, обнаружены следы волочения тела животным», — уточняется в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.