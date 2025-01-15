Киселев заявил, что не понял, какие его слова задели «армянских братьев»
Генеральный директор агентства «Россия сегодня» телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что не понимает, из-за какого его высказывания в выпуске программы «Вести недели» Армения объявила России ноту протеста. Об этом он заявил в интервью изданию NEWS.ru.
«Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев. Пока нечего комментировать», — сказал он.
В эфире программы от 12 января рассказывалось о Зангезурском коридоре между Азербайджаном и его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой (отделена от основной территории страны Арменией) и Турцией.
Прокладку трассы через него телеведущий Киселев назвал «жизненно важным» для Баку и отметил, что Ереван игнорирует требование Азербайджана открыть Зангезурский коридор. Открытие этого транспортного пути было предусмотрено соглашением, заключенным в ноябре 2020 года после второй карабахской войны.
В нем сказано, что «Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между» Азербайджаном и Нахичеванью. В Ереване заявляли, что не брали на себя обязательства по прокладке Зангезурского коридора. В том же сюжете Киселев заявил, что Армения лишится «тепличных условий» при выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), напомнив о ценах на российский газ.
Ранее МИД республики вызвал посла России в стране Сергея Копыркина и сделал соответствующее обращение. Пресс-служба этого ведомства уточнила, что причина тому — прозвучавшие в программе «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».
К тому же, министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян заявил, что Армения может заблокировать программу «Вести недели». Министр подчеркнул, что содержание всех программ, которые транслируются на территории Армении, должно соответствовать местному законодательству.
Читайте РБК в Telegram.
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V
«Газпром» планирует массовые сокращения
В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов