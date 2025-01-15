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Политика ,  
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Киселев заявил, что не понял, какие его слова задели «армянских братьев»

Дмитрий Киселёв
Дмитрий Киселёв (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Генеральный директор агентства «Россия сегодня» телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что не понимает, из-за какого его высказывания в выпуске программы «Вести недели» Армения объявила России ноту протеста. Об этом он заявил в интервью изданию NEWS.ru.

«Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев. Пока нечего комментировать», — сказал он.

В эфире программы от 12 января рассказывалось о Зангезурском коридоре между Азербайджаном и его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой (отделена от основной территории страны Арменией) и Турцией.

Прокладку трассы через него телеведущий Киселев назвал «жизненно важным» для Баку и отметил, что Ереван игнорирует требование Азербайджана открыть Зангезурский коридор. Открытие этого транспортного пути было предусмотрено соглашением, заключенным в ноябре 2020 года после второй карабахской войны.

В нем сказано, что «Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между» Азербайджаном и Нахичеванью. В Ереване заявляли, что не брали на себя обязательства по прокладке Зангезурского коридора. В том же сюжете Киселев заявил, что Армения лишится «тепличных условий» при выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), напомнив о ценах на российский газ.

В Армении не исключили запрет «Вестей недели» с Киселевым
Политика
Дмитрий Киселев

Ранее МИД республики вызвал посла России в стране Сергея Копыркина и сделал соответствующее обращение. Пресс-служба этого ведомства уточнила, что причина тому — прозвучавшие в программе «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».

К тому же, министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян заявил, что Армения может заблокировать программу «Вести недели». Министр подчеркнул, что содержание всех программ, которые транслируются на территории Армении, должно соответствовать местному законодательству.

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Дмитрий Киселев Армения нота протеста
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