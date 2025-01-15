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Режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев умер на 88-м году жизни

Всеволод Немоляев
Всеволод Немоляев (Фото: Государственный академический Большой театр России)

Артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра, брат актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев умер возрасте 87 лет, сообщают ТАСС и Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Всеволод Владимирович ушел из жизни сегодня. Человеку было 87 лет. Он был потрясающим и интереснейшим человеком. Я рада, что была знакома с ним», — сказала начальник пресс-службы учреждения Катерина Новикова.

РБК обратился за комментарием к Светлане Немоляевой.

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Светлана Немоляева

Телеграм-канал Mash писал, что предварительной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Всеволод Немоляев родился в Москве 22 февраля 1937 года. Его увлечение балетом передалось ему от матери — Софьи Гугелевой, танцевавшей в студии «Драмбалет» и ставшей участницей эстрадного номера «Тридцать герлс».

В 1956 году Немоляев окончил Московское хореографическое училище и тогда же стал артистом балетной труппы Большого театра, с 1972 года — солистом, с 1977 года — режиссером балета, а затем его назначили режиссером по составам. Кроме того, в 1970 году Немоляев окончил театроведческий факультет Государственного института театрального искусства.

За свою карьеру артист участвовал в спектаклях «Щелкунчик», «Спартак», снимался в художественном телефильме «После бала», в концертном репертуаре Немоляева — хореографические номера «Куклы» и «Музыкальная табакерка» на музыку Анатолия Лядова.

Немоляев участвовал в постановке таких известных произведений, как балеты «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина, «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, опера «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова.

У артиста остался сын. Кирилл Немоляев — российский рок-музыкант, автор песен, теле- и радиоведущий, музыкальный продюсер, артист балета.

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