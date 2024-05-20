Актрису Светлану Немоляеву госпитализировали с подозрением на COVID-19
Актрису Светлану Немоляеву госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом артистка сообщила РБК.
«Подозрение (на COVID-19 — РБК), но пока еще не точно. Не очень хорошо (самочувствие — РБК), иначе я бы играла спектакль, я же со спектакля уехала» — рассказала Немоляева.
Актрису доставили в приемный покой, а затем в бокс, где она пробудет неделю.
Из-за самочувствия Немоляевой театр Маяковского отменил спектакль «Бешеные деньги», в котором актриса играет Надежду Чебоксарову. Показ перенесли с 19 мая на 1 июля.
Немоляева получила известность в 1958 году благодаря роли Ольги Лариной в художественном фильме «Евгений Онегин» режиссера Романа Тихомирова. Помимо этого, она известна по своим киноролям в картинах Эльдара Рязанова. Среди них «Служебный роман» (1977) и «Гараж» (1979).
На сцене театра актриса сыграла в более чем 50 спектаклях, в том числе Офелию в «Гамлете» и Машу в «Иркутской истории». Немоляева становилась лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» в 2013 и 2019 году. Летом 2023 года президент России Владимир Путин наградил актрису орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
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