Путин присвоил семи городам звание «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ряду городов звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Городами трудовой доблести были названы Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард.
«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — говорится в указе.
Кандидатов на звание «Город трудовой доблести» президент назвал на заседании оргкомитета «Победа» 15 января. В этот же день был подписан указ. Путин отдельно отметил вклады в военное время городов Ишимбая в Башкортостане, Зеленодольска в Татарстане и Ленинска-Кузнецкого в Кемеровской области.
Читайте РБК в Telegram
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V
«Газпром» планирует массовые сокращения
В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов