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Политика ,  
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Путин присвоил семи городам звание «Город трудовой доблести»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ряду городов звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Городами трудовой доблести были названы Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард.

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Фото:Евгений Епанчинцев / ТАСС

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — говорится в указе.

Кандидатов на звание «Город трудовой доблести» президент назвал на заседании оргкомитета «Победа» 15 января. В этот же день был подписан указ. Путин отдельно отметил вклады в военное время городов Ишимбая в Башкортостане, Зеленодольска в Татарстане и Ленинска-Кузнецкого в Кемеровской области.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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