Москалькова показала вернувшихся из плена россиян
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала видео возвращения пленных российских военных с Украины.
«25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись домой в результате репатриации с территории Украины. В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию», — написала она.
Россия и Украина провели обмен пленными 15 января, каждая из сторон получила 25 человек. Это первый обмен пленными в 2025 году.
Омбудсмен поблагодарила участников обменного процесса, в частности Минобороны. Она добавила, что вместе с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом они пообщались с военными с обеих сторон.
Военное ведомство отмечало, что сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, также они смогли связаться с родственниками.
На кадрах, опубликованных Москальковой, видно, как один из военных звонит матери и начинает плакать, затем омбудсмен звонит жене другого военного и сообщает, что тот скоро вернется домой.
До этого обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 18 октября 2024 года. В декабре Москалькова заявила, что российская и украинская стороны ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными.
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