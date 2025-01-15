Лукашенко призвал не тратить инвестиции на «барахло»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не тратить деньги инвестиций на «барахло». Об этом он заявил во время доклада об утверждении государственной инвестиционной программы на 2025 год, сообщает БелТА.
«Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее — у нас этого «барахла» хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих — неважно для кого», — сказал президент.
«Экономия, экономия, экономия», — добавил он, говоря об основном принципе, которым следует руководствоваться при планировании инвестиционной программы.
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