Путин назвал новых кандидатов на звание «Город трудовой доблести»

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Нескольким российским городам планируется присвоить звание «Города трудовой доблести». Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании оргкомитета «Победа».

Президент рассказал о том, что многие из научных и производственных побед были заложены еще в годы войны на тыловых предприятиях.

«Как вы знаете, 63 города, где были расположены такие предприятия, уже носят почетные звания «Город трудовой доблести». Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса», — сказал глава государства.

В список на присвоение звания попали Курган, Верхняя Пышма, Ишимбай, Ковров, Миасс, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий и Салехард. В башкирском Ишимбае, отметил Путин, было получено 25% нефти, добытой за годы войны, а также снаряжены на деньги жителей пять авиаэскадрилий и три танковые колонны.

В татарстанском Зеленодольске были построены 139 кораблей и создано более 4 млн артиллерийских снарядов. Жители Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области во время Великой Отечественной войны дали в Фонд обороны свыше 20 млн т угля и более 1,5 млн руб.

Город трудовой доблести — почетное звание, присваиваемое городам Российской Федерации, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство продукции. Звание установлено в 2020 году Федеральным законом № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». До установления статуса существовали только звания «город-герой» и «город воинской славы».