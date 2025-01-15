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Политика ,  
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Будущий советник Трампа понадеялся на избежание конфликта США с Китаем

Майк Уолтц
Майк Уолтц (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Будущий помощник 47-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц полагает, что новый хозяин Белого дома сможет избежать конфликта с Китаем. Об этом он заявил в эфире подкаста Call me Back.

По его словам, в американо-китайских отношениях сейчас наблюдается большое количество проблем.

«Собрать все это воедино через многие ведомства будет непростым вызовом. Но нас по-настоящему ободряет то, что избранный президент твердо верит, что мы можем избежать конфликта с Коммунистической партией Китая, так как им нужны наши рынки», — добавил Уолтц.

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Фото:Andrea Verdelli / Getty Images

В конце декабря Китай ввел новые санкции против США. В частности, в санкционный список были включены 13 американских компаний и шесть топ-менеджеров фирм из США из-за недавнего решения Вашингтона продать оружие Тайваню. В частности, под ограничения подпали связанные с военными технологиями следующие китайские компании: Trieda Brown Engineering, BRINC Drones, Rapid Flight, Red Six Solutions, Shield Artificial Intelligence, Cynics, Firestorm Laboratories, Kratos Unmanned Systems, Havoc Artificial Intelligence, Niros Technologies, Cyberlux, Domo Tactical Communications и Group W.

Персональные санкции затронули президента военно-морского подразделения Raytheon Барбару Боргонови, ее заместителя Джеральда Шубеля, гендиректора Bayi Land and Weapons Systems Чарльза Вудберна, основателя и гендиректора United Technology Systems Operations Ричарда Кроуфорда, президента Data Link Solutions Бета Адлера, а также основателя и гендиректора BRINC Drones Блейка Резника.

На фоне решения американских властей имущество в Китае было заморожено, а китайским гражданам и организациям запретили сотрудничать с ними и осуществлять связанные с этими фирмами сделки.

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Дональд Трамп США Китай
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик
31 января 1974 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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