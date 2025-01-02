Китай ввел экспортные ограничения для 28 оборонных компаний США
Китайское министерство торговли внесло 28 компаний из США в список экспортного контроля.
Ограничения введены для «защиты национальной безопасности и интересов», сообщило ведомство из-за поставок оружия США на Тайвань.
Среди компаний:
- General Dynamics
- Raytheon
- Boeing
- Lockheed Martin
- Space & Security
При этом 10 компаний были внесены в список «неблагонадежных».
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Министерство торговли Китая заявило, что добавило 28 компаний в список экспортного контроля для «защиты национальной безопасности и интересов». Оно также запретило экспорт так называемых товаров двойного назначения, которые имеют как гражданское, так и военное применение, этим компаниям. И оно поместило 10 компаний в так называемый «список ненадежных организаций», связанный с продажей оружия Тайваню, не давая им вести какой-либо бизнес в Китае и запрещая их руководителям въезжать или проживать в стране.
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