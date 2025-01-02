Китай ввел экспортные ограничения для 28 оборонных компаний США

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Китайское министерство торговли внесло 28 компаний из США в список экспортного контроля.

Ограничения введены для «защиты национальной безопасности и интересов», сообщило ведомство из-за поставок оружия США на Тайвань.

Среди компаний:

General Dynamics

Raytheon

Boeing

Lockheed Martin

Space & Security

При этом 10 компаний были внесены в список «неблагонадежных».

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Министерство торговли Китая заявило, что добавило 28 компаний в список экспортного контроля для «защиты национальной безопасности и интересов». Оно также запретило экспорт так называемых товаров двойного назначения, которые имеют как гражданское, так и военное применение, этим компаниям. И оно поместило 10 компаний в так называемый «список ненадежных организаций», связанный с продажей оружия Тайваню, не давая им вести какой-либо бизнес в Китае и запрещая их руководителям въезжать или проживать в стране.