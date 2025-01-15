Писатель Нил Гейман отверг обвинения в насилии

Нил Гейман (Фото: IMAGO / Steve Bealing / Landmark Med / Global Look Press)

Британский писатель-фантаст Нил Гейман отверг обвинения в сексуализированном насилии. Заявление писателя опубликовано на его сайте.

«Когда я читаю эту последнюю подборку показаний, в ней есть моменты, которые я узнаю наполовину, и моменты, которые я не узнаю, описания того, что произошло, соседствуют с событиями, которых явно не было. Я далек от совершенства, но я никогда ни с кем не вступал в сексуальные отношения без согласия», — написал он.

Гейман рассказал, что решил перечитать сообщения, которые он отправлял женщинам, обвинившим его в насилии, и «проследить за случаями, которые впоследствии были отмечены как оскорбительные». Писатель отметил, что сейчас эти сообщения воспринимаются, как раньше, и отражают «двух людей, наслаждающихся полностью обоюдными сексуальными отношениями».

При этом фантаст добавил, что спустя годы он понял, что «был эмоционально недоступен, но при этом сексуально доступен, сосредоточен на себе и не настолько вдумчив, каким мог или должен был быть». Он также заявил, что сожалеет о своем эгоизме и невнимательности «к сердцам и чувствам людей».

«Я готов взять на себя ответственность за любые свои оплошности. Я не хочу поворачиваться спиной к правде, и я не могу смириться с тем, что меня называют кем-то, кем я не являюсь, и не могу и не буду признаваться в том, что делал то, чего не делал», — резюмировал писатель.

Нилу Гейману 64 года, он написал почти 50 книг, в том числе «Благие знамения», «Американских богов», «Коралину», «Звездную пыль». Многие его произведения были экранизированы. Гейман также является создателем серии комиксов «Песочный человек».

Впервые писателя обвинили в сексуализированном насилии летом 2024 года. Тогда две женщины, одна из которых ранее была фанаткой Геймана, а другая — няней его ребенка, рассказали, что он совершал с ними грубые и болезненные действия сексуального характера, на которые они согласия не давали.

13 января New York Magazine опубликовал статью «Нет безопасного слова», в которой говорилось, что Геймана обвинили в насилии не менее восьми женщин. Самой младшей из них на тот момент было 18 лет. За одним исключением, во всех случаях Гейману было больше 40 лет, и он пользовался репутацией открытого защитника прав женщин.