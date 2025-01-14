Восемь женщин обвинили писателя Нила Геймана в насилии

Нил Гейман (Фото: Nick Cunard / Zuma / Global Look Press)

По меньшей мере восемь женщин обвинили в сексуализированном насилии британского писателя-фантаста Нила Геймана. Это следует из статьи «Нет безопасного слова» Лилы Шапиро в New York Magazine.

Шапиро поговорила с восемью женщинами, которые поделились обвинениями в приставаниях, принуждении к действиям сексуального характера и изнасилованиям со стороны Геймана, включая Скарлетт Павлович, которая работала няней у Геймана и его второй жены Аманды Палмер. Кроме того, журналист изучила записи в дневниках, сообщения и электронные письма друзей женщин, а также их переписку с Гейманом и полицией.

Большинству женщин было за 20, когда они познакомились с Гейманом, уточняет автор статьи. Самой младшей — 18. Две из них работали на него, пятеро были его поклонницами. За одним исключением, во всех случаях Гейману было больше 40 лет и он пользовался репутацией открытого защитника прав женщин.

«Хотя в его книгах много историй о мужчинах, которые пытают, насилуют и убивают женщин, это в основном воспринималось как проявление его сочувствия», — пишет Шапиро.

Гейман через своих представителей говорит, что все эти встречи были добровольными.

Нил Гейман — известный британский фантаст и автор почти 50 книг, в том числе «Американские боги» и «Коралина», а также серии комиксов «Песочный человек». Его произведения разошлись тиражом более 50 млн экземпляров по всему миру.

Впервые 63-летнего писателя Нила Геймана обвинили в сексуализированном насилии летом 2024 года.