ФСБ: полученные от ВСУ 100 тыс. долларов потратят на военную операцию

ФСБ раскрыла, куда потратят $100 тыс. ВСУ после срыва украинской операции

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Украинская разведка, которая пыталась провести сорванную ФСБ операцию, успела передать за ее выполнение $100 тыс., говорится в сообщении ФСБ. Речь идет о попытках ВСУ подкупить российских военных, чтобы они оставили позиции под Горловкой в ДНР.

Теперь эти средства потратят «на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в СВО», сообщили в ФСБ.

О срыве операции ВСУ сообщили в ФСБ 15 января. По их данным, представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций. «Устремления [Главного управления разведки Минобороны Украины] были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия», — сообщили в ФСБ.

После срыва операции Украины «были вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ». По этим местам российские военные нанесли превентивные ракетно-артиллерийские удары. «Противник понес значительные людские и материальные потери», — сообщили в ФСБ.