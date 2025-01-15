ФСБ показала, как ВСУ пыталась передать $100 тыс. за сдачу позиций
Украинская разведка передала $100 тыс. в качестве аванса, надеясь, что российские военные отойдут со своих позиций в ДНР около Горловки. Всего украинская сторона предлагала $1 млн.
Планы украинской стороны «были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия». В итоге после операции российские силовики смогли вскрыть районы «сосредоточения частей Вооруженных сил Украины (ВСУ)», по которым военные нанесли превентивные удары.
Полученные деньги потратят «на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в СВО», уточнили позднее в ФСБ.
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