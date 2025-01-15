Госпиталь со спасенными на Кубани от мазута птицами. Видео
Кадры со спасенными птицами в ветеринарном пункте в Новороссийске. По словам мэра города Андрея Кравченко, «от нефтепродуктов очищено уже порядка ста пернатых», под особым наблюдением находятся 15 птиц, для них составлен план лечения, позже планируется организовать им реабилитацию.
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