Госпиталь со спасенными на Кубани от мазута птицами. Видео

Госпиталь со спасенными на Кубани от мазута птицами попал на видео

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Кадры со спасенными птицами в ветеринарном пункте в Новороссийске. По словам мэра города Андрея Кравченко, «от нефтепродуктов очищено уже порядка ста пернатых», под особым наблюдением находятся 15 птиц, для них составлен план лечения, позже планируется организовать им реабилитацию.