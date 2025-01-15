Глава Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что покидает свой пост
Глава Энергодара — города-спутника атомной электростанции в Запорожской области — Эдуард Сеновоз заявил, что оставляет свой пост из-за новых задач в сфере энергетики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Я покидаю пост главы города. Это решение не было легким, но оно продиктовано новыми задачами, которые ставит передо мной концерн «Росэнергоатом». Для их выполнения востребованы мои компетенции и опыт», — написал Сеновоз и добавил, что прошлые задачи концерна, связанные в том числе с антикризисным управлением, были решены.
По словам Сеновоза, депутаты горсовета в ближайшее время рассмотрят его заявление о досрочном прекращении полномочий и примут решение о назначении исполняющего обязанности главы Энергодара.
Администрация продолжит работу во главе с первым заместителем мэра Максимом Пуховым, которого назначили на эту должность в ноябре 2024 года, уточнил Сеновоз.
Главой военно-гражданской администрации Энергодара Сеновоз стал в декабре 2022 года.
Ранее он занимал должность генерального директора сервисной компании ООО «Смоленская АЭС - Сервис» входящей в корпорацию «Росатом».
Энергодар — город на северо-западе Запорожской области, находится на левом берегу Днепра. На его территории расположена Запорожская АЭС.
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