Мишустин улетел из Вьетнама

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Визит премьер-министра России Михаила Мишустина во Вьетнам завершился. На кадрах, снятых в аэропорту, видно, как он проходит к самолету. Премьер идет в сопровождении помощников и встречающих, прощается с вьетнамскими чиновниками, а после садится в самолет.

Визит Мишустина продлился два дня: российский премьер прилетел накануне, 14 января. Он провел встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Страны приняли совместное коммюнике. Кроме того, Мишустин провел встречу с президентом страны Лыонг Кыонгом и вручил российские награды.