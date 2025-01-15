Как Мишустин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. Видео
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. Встреча прошла в президентском дворце страны.
Во время встречи Мишустин заявил, что Россия выступает «за укрепление практического сотрудничества с дружественным Вьетнамом по всем направлениям». Среди первоочередных областей Мишустин назвал энергетику, промышленную кооперацию, сельское хозяйство.
Также Мишустин вручил российские государственные награды. Орден Дружбы из рук Мишустина получил вьетнамский президент Лыонг Кыонг.
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