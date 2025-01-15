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Политика ,  
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Куба освободит более 550 заключенных после заявления Байдена

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Власти Кубы объявили о соглашении, заключенном совместно с Католической церковью, которое предусматривает освобождение 553 заключенных, включая арестованных протестующих и других «политических заключенных». Это произошло после заявления Байдена о том, что Куба больше не находится в списке государств — спонсоров терроризма. Об этом сообщает El Pais.

«В первые дни января президент Диас-Канель направил письмо Верховному понтифику, в котором в духе очередного юбилея 2025 года, объявленного его святейшеством, который только что начался, он сообщил Папе Франциску о решении согласиться на освобождение 553 человек, осужденных в соответствии с надлежащей правовой процедурой за ряд преступлений, караемых законом», — об этом сообщает МИД Кубы.

Байден решил исключить Кубу из списка спонсоров терроризма
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Как сообщает CNN, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва «напрямую попросил» американского лидера исключить Кубу из списка, с такой же просьбой обратилось и правительство Колумбии. В итоге президент США Джо Байден принял решение исключить Кубу из числа стран — спонсоров терроризма.

Куба входила в список стран, признанных спонсорами терроризма, наряду с Северной Кореей, Ираном и Сирией. Внес ее туда бывший госсекретарь Майк Помпео в январе 2021 года, обвинив Гавану в том, что она «оказывает поддержку международному терроризму, предоставляя убежище террористам».

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Куба США Джо Байден терроризм
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Байден решил исключить Кубу из списка спонсоров терроризма
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