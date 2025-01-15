 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Победа» раскрыла объем перевозок за прошедший год

«Победа» за год увеличила перевозки на 5%
«Аэрофлот» AFLT ₽61,56 0% Купить
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Лоукостер «Победа» (дочерняя авиакомпания «Аэрофлота») за 2024 год увеличила пассажирские перевозки по сравнению с предыдущим годом на 5%, сообщили РБК в компании.

Всего было перевезено 13,7 млн клиентов, из них 11,6 млн — на внутренних рейсах. На международных направлениях «Победы» суммарное количество пассажиров за год выросло в 1,5 раза.

Средняя загрузка рейсов при этом составила 95,1%, что является рекордным показателем за всю историю авиакомпании.

Чаще всего клиенты «Победы» летали из Москвы (аэропорт Внуково) в Калининград, всего по этому направлению было выполнено 1702 рейса.

«Аэрофлот» нарастил перевозки пассажиров на 16,8% в 2024 году
Бизнес
Фото:Софья Сандурская / ТАСС

В целом группа «Аэрофлот» (кроме одноименной авиакомпании и «Победы» включает также авиакомпанию «Россия») перевезла за прошедший год 55,3 млн человек, что на 16,8% больше, чем в 2023 году. Головная компания группы обслужила больше половины из них — 30,1 млн, рост по сравнению с 2024 годом составил 19,3%.

Это по-прежнему меньше, чем в допандемийном 2019 году. Тогда группа «Аэрофлот» перевезла рекордные 60,7 млн пассажиров, из них 37,2 млн были обслужены головной авиакомпанией.

Читайте РБК в Telegram.

Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»

Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Объем торгов на рынке акций достиг рекорда

В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»

Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%

Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
авиакомпания Победа авиация пассажирские перевозки
Материалы по теме
«Аэрофлот» первым в России возьмет самолеты в «мокрый» лизинг
Бизнес
В Молдавии предложили ввести запрет на полеты для российских авиакомпаний
Политика
Росавиация увидела санкционное давление в рекомендациях ЕС по полетам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39) Инвестиции, 14 янв, 18:11 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73) Инвестиции, 14 янв, 18:11
Недалеко от офиса президента Украины загорелась подстанцияОбщество, 10:18
Российский форвард «Вегаса» сделал хет-трик в матче НХЛСпорт, 10:15
От бумеров до зумеров: что для них значит «владеть» автомобилемРБК и ВТБ Авто, 10:15
В детсаду в Анадыре одиннадцать детей получили ожоги вокруг глазОбщество, 10:15
Женщина получила ранение при атаке FPV-дрона на Белгородскую областьПолитика, 10:07
Бизнес в Арктической зоне: как это устроеноОтрасли, 10:06
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 годуНедвижимость, 10:06
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В пяти областях Украины ввели превентивные отключения светаПолитика, 10:03
Тренды DAM-систем: как изменится управление цифровым контентом в 2025РБК Компании, 10:00
«Победа» раскрыла объем перевозок за прошедший годБизнес, 10:00
Лихачев анонсировал пересмотр графика роста грузопотока по СевморпутиБизнес, 10:00
Джокович стал рекордсменом по числу матчей на турнирах «Большого шлема»Спорт, 09:48
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 09:45
Технологии «ломают» наш мозг. Как его спасти — Fast CompanyPro, 09:42