«Победа» раскрыла объем перевозок за прошедший год
Лоукостер «Победа» (дочерняя авиакомпания «Аэрофлота») за 2024 год увеличила пассажирские перевозки по сравнению с предыдущим годом на 5%, сообщили РБК в компании.
Всего было перевезено 13,7 млн клиентов, из них 11,6 млн — на внутренних рейсах. На международных направлениях «Победы» суммарное количество пассажиров за год выросло в 1,5 раза.
Средняя загрузка рейсов при этом составила 95,1%, что является рекордным показателем за всю историю авиакомпании.
Чаще всего клиенты «Победы» летали из Москвы (аэропорт Внуково) в Калининград, всего по этому направлению было выполнено 1702 рейса.
В целом группа «Аэрофлот» (кроме одноименной авиакомпании и «Победы» включает также авиакомпанию «Россия») перевезла за прошедший год 55,3 млн человек, что на 16,8% больше, чем в 2023 году. Головная компания группы обслужила больше половины из них — 30,1 млн, рост по сравнению с 2024 годом составил 19,3%.
Это по-прежнему меньше, чем в допандемийном 2019 году. Тогда группа «Аэрофлот» перевезла рекордные 60,7 млн пассажиров, из них 37,2 млн были обслужены головной авиакомпанией.
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