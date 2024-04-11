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Мужчина угнал в центре Москвы трактор с прицепом и уехал в Бутово

МВД: в Москве задержали мужчину, угнавшего трактор со спецстоянки

Мужчина угнал в центре Москвы трактор с прицепом и уехал в Бутово
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В Москве задержали мужчину, который угнал трактор со стоянки в центре города и уехал в сторону Северного Бутово, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, мужчина угнал трактор с прицепом марки «Беларус» стоимостью 1,3 млн руб. со стоянки в Нижнем Сусальном переулке. Подозреваемого, 42-летнего жителя Москвы, задержали на улице Перерва. По словам мужчины, у него не было цели похитить трактор.

Против задержанного завели дело по ч. 1 ст. 166 УК (неправомерное заведение транспортным средством без цели хищения). По ней грозит до пяти лет лишения свободы.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заключили в ведомстве.

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