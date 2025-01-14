«Аэрофлот» назвал причину экстренной посадки рейса Санья — Владивосток
Самолет рейса Санья (город на юге острова Хайнань в одноименной провинции Китая) — Владивосток совершил экстренную посадку в аэропорту китайского Уханя из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота», который выполнял рейс.
«В аэропорту Уханя пассажир был передан бригаде медицинских работников, которая приняла решение о его госпитализации. Воздушное судно также покинул сопровождающий данного пассажира», — говорится в публикации компании.
После посадки самолету потребовалась дополнительная техническая проверка.
В пресс-службе добавили, что «Аэрофлот» подготовил резервный борт для отправки рейса. Пассажирам на время ожидания вылета были предоставлены все предусмотренные авиационными правилами услуги, в том числе размещение в гостинице, питание и напитки.
Ранее самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Египте. На борту сработала сигнализация о неисправности двигателя, после чего воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Шарм-эль-Шейха.
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