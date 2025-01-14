 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Аэрофлот» назвал причину экстренной посадки рейса Санья — Владивосток

Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Ухане из-за самочувствия пассажира
Фото: Максим Константинов / Global look press
Фото: Максим Константинов / Global look press

Самолет рейса Санья (город на юге острова Хайнань в одноименной провинции Китая) — Владивосток совершил экстренную посадку в аэропорту китайского Уханя из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота», который выполнял рейс.

«В аэропорту Уханя пассажир был передан бригаде медицинских работников, которая приняла решение о его госпитализации. Воздушное судно также покинул сопровождающий данного пассажира», — говорится в публикации компании.

После посадки самолету потребовалась дополнительная техническая проверка. 

В пресс-службе добавили, что «Аэрофлот» подготовил резервный борт для отправки рейса. Пассажирам на время ожидания вылета были предоставлены все предусмотренные авиационными правилами услуги, в том числе размещение в гостинице, питание и напитки.

В «Уральских авиалиниях» назвали причину экстренной посадки в Египте
Общество

Ранее самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Египте.  На борту сработала сигнализация о неисправности двигателя, после чего воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Шарм-эль-Шейха. 

Читайте РБК в Telegram.

Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль

В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян

Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как выглядит мост в виде американских горок. Видео

Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Аэрофлот аварийная посадка самолет Ухань
Материалы по теме
В «Уральских авиалиниях» назвали причину экстренной посадки в Египте
Общество
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Египте сразу после взлета
Общество
Самолет S7 экстренно приземлился в Братске из-за смерти пассажира
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,19) Инвестиции, 13 янв, 18:05 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 102,71 (+0,79) Инвестиции, 13 янв, 18:05
Бенефициары хаоса: рейтинг лучших CEO-2024 — The EconomistPro, 08:23
Посол России заявил о поддержке нейтралитета Панамского каналаПолитика, 08:11
Bloomberg узнал о возможной продаже Китаем TikTok Илону МаскуБизнес, 08:02
В пригороде Казани загорелась газовая цистерна из-за атаки дронаПолитика, 07:52
«Аэрофлот» назвал причину экстренной посадки рейса Санья — ВладивостокОбщество, 07:49
Станет ли брат Хабиба Нурмагомедова чемпионом UFCСпорт, 07:31
Станет ли брат Хабиба Нурмагомедова чемпионом UFCСпорт, 07:31
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:30
В Энгельсе и Саратове школы перевели на дистанционку после атаки дроновОбщество, 07:25
Командная работа приводит к уходу лучших сотрудников, выяснили ученыеPro, 07:03
Роскомнадзор зафиксировал сокращение количества штрафов за ЛГБТ-контентТехнологии и медиа, 07:00
В четырех российских аэропортах ограничили полетыОбщество, 06:31
Россиянам пообещали аномально теплую погоду до конца январяОбщество, 06:10
ФСБ задержала женщину в ДНР за призывы к терроризмуПолитика, 06:03