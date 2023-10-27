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Школы Винницы перевели на дистанционку из-за вспышки гепатита А

В Виннице школьников перевели на онлайн-обучение из-за вспышки гепатита А
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Школы в украинском городе Виннице перейдут на формат дистанционного обучения с 30 октября из-за вспышки заболеваемости гепатитом А, сообщает пресс-служба горсовета.

«С понедельника (30 октября) винницкие школьники перейдут на онлайн-обучение из-за эпидемии гепатита А. Решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям», — говорится в публикации. В департаменте образования добавили, что продолжат следить за ситуацией.

По данным Минздрава Украины, в Винницкой области подтвердили 60 случаев заражения гепатитом А, среди заболевших — 14 детей. Еще 14 человек ожидают подтверждения диагноза, добавили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники Центра контроля и профилактики болезней взяли 66 проб воды, 53 из них уже проверены — они соответствуют санитарным нормам.

Гепатит A — это острое заболевание печени, вызываемое одноименным вирусом. Его инкубационный период составляет от двух недель до полутора месяцев. Борьба с заболеванием осуществляется с помощью вакцинации.

По данным ВОЗ, заболевание связано с некачественным водоснабжением или заражением продуктов питания, плохими санитарными условиями, а также несоблюдением правил личной гигиены.

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гепатит А Винница дистанционное обучение
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