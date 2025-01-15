В пункте выдачи Wildberries в Иркутской области произошел взрыв
В Иркутской области в одном из пунктов выдачи заказов Wildberries «произошел хлопок», за которым последовал пожар, никто не пострадал, сообщает губернатор Игорь Кобзев.
«Неизвестный мужчина занес в пункт выдачи товара «Вайлдберрис» в Черемхово неопознанный предмет и поджег его. Произошел хлопок и пожар на площади 4 кв.м», — написал он в своем телеграм-канале.
Как уточнил губернатор, инцидент произошел вечером во вторник, 14 января. В результате были повреждены перегородки и выбило остекление. Злоумышленника в настоящее время ищут.
В конце декабря 2024 года в Санкт-Петербурге пенсионерка установила самодельное взрывное устройство в помещении с банкоматами. На видео с камер видно, как она зажгла спичку и подожгла аппарат. На нее завели уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ).
Читайте РБК в Telegram.
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов