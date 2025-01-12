К спевшим песню «Я русский» в Киеве подросткам пришла полиция

На этой неделе появилось видео, на котором шестеро подростков в Киеве перекрывают движение, поют русские песни и «предпринимают действия для создания провокативного контента». У них нашли нож, кастет и другое оружие

Фото: gunpKyiv / Telegram

Полиция Киева провела обыски у двух подростков после появления видео, на котором те перекрывали движение в центре города и слушали песни на русском языке, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ролик с молодыми людьми появился ранее на этой неделе. На кадрах они пели песню Shaman «Я русский», а также, как сообщили в полиции, демонстрировали оружие и «предпринимали ряд других действий для создания провокативного контента».

Дома у несовершеннолетних нашли травматический пистолет, патроны к нему, страйкбольную гранату, кастет и нож. Также у них изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Всего на видео записаны шесть киевлян в возрасте от 14 до 17 лет, рассказали в полиции. Юношей вместе с родителями доставили в отделение, «где они давали объяснения по поводу указанных событий». «Судебно-юридическая газета Украины» пишет, что среди них были «сыновья влиятельных лиц», в частности сын одного из депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ основал Виктор Медведчук, вскоре после начала военных действий в феврале 2022 года деятельность партии запретили в стране).

Как писало издание «Страна.ua», подростки заявили, что полиция в их отношении действует по заказу и к этому причастны силовые структуры.