Кейт Миддлтон объявила о ремиссии после лечения от рака

Кейт Миддлтон (Фото: Jane Barlow / Getty Images)

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые объявила, что находится в состоянии ремиссии после лечения от онкологического заболевания. На своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) она выразила благодарность врачам Королевской больницы Марсдена за заботу и поддержку в течение последнего года.

«Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить Royal Marsden за то, что так хорошо заботились обо мне весь прошедший год», — написала она.

Принцесса Уэльская также отметила исключительный профессионализм и поддержку медицинских работников, оказанную ее семье.

В настоящий момент Миддлтон исполняет обязанности сопредседателя благотворительного фонда при больнице. В своем обращении она отметила, что намерена продолжать поддерживать исследования, улучшать медицинские услуги и повышать качество жизни пациентов, столкнувшихся с онкологией.

«Это облегчение — быть в ремиссии. Я сосредоточена на своем восстановлении. Потребуется время, чтобы привыкнуть к новой реальности», — поделилась она.

Кейт Миддлтон добавила, что с оптимизмом смотрит в будущее и предвкушает насыщенный и полноценный год. Принцесса также поблагодарила всех за поддержку в этот непростой период.

В январе 2024 года Кенсингтонский дворец сообщил о госпитализации принцессы Уэльской Кэтрин Миддлтон для проведения плановой операции на брюшной полости, которая, по информации представителей королевской семьи, прошла успешно.

В марте того же года Миддлтон рассказала, что ей был поставлен диагноз рак и что заболевание было выявлено после проведенной операции. Принцесса прошла курс химиотерапии.

В феврале 2024 года аналогичный диагноз был поставлен и королю Карлу III.