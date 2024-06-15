Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после онкодиагноза

Кэтрин, принцесса Уэльская (Кейт Миддлтон) (Фото: Hollie Adams / Reuters)

Супруга принца Великобритании Уильяма, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые после обнаружения у нее рака появилась на публике, сообщает телеканал Euronews. Это первый выход в свет принцессы Уэльской с декабря 2023 года.

Миддлтон посетила церемонию Trooping the Colour — парад в честь дня рождения короля Великобритании Карла III. Во время церемонии король провел смотр гвардейских полков, в параде участвовали более 1 тыс. британских военнослужащих.

Video

В завершение праздника на балкон Букингемского дворца вышла королевская семья, в том числе принц и принцесса Уэльские вместе со своими детьми.

Король Великобритании Карл III родился 14 ноября. Парад в честь рождения монарха по традиции устраивают в субботу в июне.

Перед парадом в соцсети Х принцесса отметила, что ее химиотерапия продвигается хорошо.

«В плохие дни ощущаешь слабость, усталость. <...> В хорошие дни чувствуешь себя сильнее», — написала она.

В январе Кенсингтонский дворец сообщил о госпитализации Миддлтон «для проведения плановой операции на брюшной полости». Представители королевской семьи тогда отметили, что операция прошла успешно. В марте 2024 года Миддлтон рассказала, что у нее диагностировали рак. По словам принцессы Уэльской, о заболевании стало известно после перенесенной операции. Принцесса проходит курс химиотерапии.

В феврале 2024 года рак также обнаружили у Карла III.