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Общество ,  
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Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после онкодиагноза

Кэтрин, принцесса Уэльская (Кейт Миддлтон)
Кэтрин, принцесса Уэльская (Кейт Миддлтон) (Фото: Hollie Adams / Reuters)

Супруга принца Великобритании Уильяма, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые после обнаружения у нее рака появилась на публике, сообщает телеканал Euronews. Это первый выход в свет принцессы Уэльской с декабря 2023 года.

Миддлтон посетила церемонию Trooping the Colour — парад в честь дня рождения короля Великобритании Карла III. Во время церемонии король провел смотр гвардейских полков, в параде участвовали более 1 тыс. британских военнослужащих.

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после онкодиагноза
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В завершение праздника на балкон Букингемского дворца вышла королевская семья, в том числе принц и принцесса Уэльские вместе со своими детьми.

Король Великобритании Карл III родился 14 ноября. Парад в честь рождения монарха по традиции устраивают в субботу в июне.

Перед парадом в соцсети Х принцесса отметила, что ее химиотерапия продвигается хорошо.

«В плохие дни ощущаешь слабость, усталость. <...> В хорошие дни чувствуешь себя сильнее», — написала она.

Принц Уильям рассказал о состоянии больной раком Кейт Миддлтон
Life
Принц Уильям на мероприятии в честь 80-й годовщины высадки в Нормандии в Портсмуте, 5 июня 2024 года

В январе Кенсингтонский дворец сообщил о госпитализации Миддлтон «для проведения плановой операции на брюшной полости». Представители королевской семьи тогда отметили, что операция прошла успешно. В марте 2024 года Миддлтон рассказала, что у нее диагностировали рак. По словам принцессы Уэльской, о заболевании стало известно после перенесенной операции. Принцесса проходит курс химиотерапии.

В феврале 2024 года рак также обнаружили у Карла III.

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Теги
Персоны
королевская семья Кейт Миддлтон Великобритания
Миддлтон Кейт фото

Миддлтон Кейт

принцесса Уэльская
9 января 1982 года

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