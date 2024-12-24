В Курске преподаватель вуза поджег машину полиции из-за мошенников

Преподаватель курского вуза попытался поджечь машину полиции по указанию мошенников. Мужчина надеялся таким образом вернуть похищенные ими деньги, сообщила пресс-служба МВД России.

По данным следствия, в ночь на 21 декабря мужчина 1980 года рождения поджег служебный автомобиль полиции с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, уточнили в МВД.



Полицейские задержали правонарушителя по горячим следам. Подозреваемый рассказал, что действовал по указанию неизвестных лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов.

Поверив мошенникам, мужчина перевел им около 4 млн руб., часть этих денег он оформил в кредит. Аферисты обещали вернуть украденные средства, если мужчина подожжет служебные автомобили полиции по нескольким адресам.

В МВД против преподавателя возбудили уголовное дело, мужчину заключили под стражу на два месяца.

Накануне столичная прокуратура предупредила об уголовной ответственности за поджоги, сделанные даже по призыву телефонных мошенников, представившихся сотрудниками правоохранительных органов.

Согласно ст. 167 Уголовного кодекса России (умышленные уничтожение или повреждение имущества), за такое правонарушение грозит до пяти лет лишения свободы.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы никогда не работают с гражданами по телефону и не применяют противозаконные методы.