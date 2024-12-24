 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Курске преподаватель вуза поджег машину полиции из-за мошенников

Преподаватель курского вуза попытался поджечь машину полиции по указанию мошенников. Мужчина надеялся таким образом вернуть похищенные ими деньги, сообщила пресс-служба МВД России.

По данным следствия, в ночь на 21 декабря мужчина 1980 года рождения поджег служебный автомобиль полиции с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, уточнили в МВД.

Полицейские задержали правонарушителя по горячим следам. Подозреваемый рассказал, что действовал по указанию неизвестных лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов.

Поверив мошенникам, мужчина перевел им около 4 млн руб., часть этих денег он оформил в кредит. Аферисты обещали вернуть украденные средства, если мужчина подожжет служебные автомобили полиции по нескольким адресам.

В МВД против преподавателя возбудили уголовное дело, мужчину заключили под стражу на два месяца.

Прокуратура предупредила об ответственности за поджоги из-за мошенников
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Накануне столичная прокуратура предупредила об уголовной ответственности за поджоги, сделанные даже по призыву телефонных мошенников, представившихся сотрудниками правоохранительных органов.

Согласно ст. 167 Уголовного кодекса России (умышленные уничтожение или повреждение имущества), за такое правонарушение грозит до пяти лет лишения свободы.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы никогда не работают с гражданами по телефону и не применяют противозаконные методы.

Читайте РБК в Telegram.

El Pais узнала, как Киев хочет добиться возвращения беженцев

Центробанк объяснил опасность снижения ключевой ставки

В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Какой алкоголь пили на Руси. Подборка

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Правительство запретило майнинг в десяти регионах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курск поджог мошенничество
Материалы по теме
Петербуржец «по указаниям» поджег здание военкомата в Центральном районе
Общество
В Приморье задержали поджегшего отделение банка из-за мошенников
Общество
В Приморье задержали мужчину, поджегшего вход банка в Большом Камне
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 23 дек, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:26
К свету: как сделать так, чтобы всем хватало электричестваРБК и Россети, 16:23
Новым регионам рекомендовали сохранить «старые гербы»Общество, 16:16
В Невинномысске женщина запустила фейерверк в отделении банкаОбщество, 16:11
В Индонезии заявили о существовании балийско-российской наркосетиОбщество, 16:08
Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньгиСпорт, 16:07
Костин назвал необычной экономическую ситуацию в РоссииЭкономика, 16:00
Как бизнесу понять, что пора иначе работать с даннымиРБК и СберАналитика, 15:52
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Иркутской области прошли рейды по незарегистрированным майнинг-фермамКрипто, 15:47
В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмыОбщество, 15:47
Медведев назвал число заключивших контракты с Минобороны за годПолитика, 15:42
Поджигатель почты в Уфе объяснил свой поступок давлением мошенниковОбщество, 15:41
Падение дрона в академии в Нижнем Новгороде объяснили учениямиОбщество, 15:30
Цемент, песок и щебень: как сэкономить компании 20 лет развитияРБК и Альфа-Лизинг, 15:28
Разорвавший контракт с «Авангардом» призер Олимпиады перешел в ЦСКАСпорт, 15:24