 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд в Москве арестовал племянника Шакро Молодого

Суд в Москве арестовал племянника Шакро Молодого
Video

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу задержанному племяннику вора в законе Захария Калашова, более известного по кличке Шакро Молодой. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В пресс-службе отметили, что Виталика Калашова обвиняют в покушении на убийство — ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса. Суд постановил заключить Калашова под стражу на один месяц и 15 суток.

Шакро Молодой вышел на свободу
Общество
Захарий Калашов (Шакро&nbsp;Молодой)

Калашова задержали 13 января в Подмосковье. «МК» сообщил, что в декабре он ударил ножом одного из двух пьяных мужчин во время драки, после чего скрылся с места происшествия, а пострадавший был госпитализирован.

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу в марте 2024 года. На тот момент ему был 71 год. Он отбывал наказание в колонии № 2 УФСИН по Краснодарскому краю в поселке Двубратский с марта 2018 года по обвинению в двух эпизодах вымогательства с применением насилия в составе организованной группы и с целью завладеть имуществом в особо крупном размере.

Читайте РБК в Telegram.

Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»

Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Объем торгов на рынке акций достиг рекорда

В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»

Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%

Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Шакро Молодой Подмосковье Захарий Калашов
Материалы по теме
Шакро Молодой вышел на свободу
Общество
Задержанный за попытку отравления работников ОПК назвал обещанный гонорар
Политика
Футболиста «Севильи» задержали за намеренное получение желтых карточек
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39) Инвестиции, 18:11 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73) Инвестиции, 18:11
Обвиняемого в ударах химоружием офицера ВСУ внесли в список террористовПолитика, 20:33
От шелка до солнечных панелей: как Китай перепридумал свою экономикуРБК и ВТБ, 20:33
Минобрнауки подтвердило задержание ректора вуза в Нижнем НовгородеОбщество, 20:31
Путин потребовал активных действий по ликвидации разлива мазутаПолитика, 20:26
Мэр Шатонеф-дю-Пап назвал «Сухой январь» оскорблением для винного мираВино, 20:24
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 20:15
Скорость против цены: почему быстрая доставка становится стандартомОтрасли, 20:11
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Женщины в промышленности: почему реальные истории работают лучше рекламыТренды, 20:07
В Минтруде оценили идею сделать программу маткапитала бессрочнойОбщество, 20:06
Минобрнауки предложило учредить стипендии имени ЖириновскогоОбщество, 20:02
Актриса из «Братьев Блюз» сгорела в своем доме при пожаре в КалифорнииОбщество, 19:53
Брянский губернатор рассказал о последствиях атак ATACMS и Storm ShadowПолитика, 19:48
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась впервые за два месяцаИнвестиции, 19:46
Работы по ликвидации пожара в госпитале в Туле полностью завершеныОбщество, 19:32