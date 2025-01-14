Суд в Москве арестовал племянника Шакро Молодого

Video

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу задержанному племяннику вора в законе Захария Калашова, более известного по кличке Шакро Молодой. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В пресс-службе отметили, что Виталика Калашова обвиняют в покушении на убийство — ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса. Суд постановил заключить Калашова под стражу на один месяц и 15 суток.

Калашова задержали 13 января в Подмосковье. «МК» сообщил, что в декабре он ударил ножом одного из двух пьяных мужчин во время драки, после чего скрылся с места происшествия, а пострадавший был госпитализирован.

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу в марте 2024 года. На тот момент ему был 71 год. Он отбывал наказание в колонии № 2 УФСИН по Краснодарскому краю в поселке Двубратский с марта 2018 года по обвинению в двух эпизодах вымогательства с применением насилия в составе организованной группы и с целью завладеть имуществом в особо крупном размере.