Суд в Москве арестовал племянника Шакро Молодого
Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу задержанному племяннику вора в законе Захария Калашова, более известного по кличке Шакро Молодой. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
В пресс-службе отметили, что Виталика Калашова обвиняют в покушении на убийство — ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса. Суд постановил заключить Калашова под стражу на один месяц и 15 суток.
Калашова задержали 13 января в Подмосковье. «МК» сообщил, что в декабре он ударил ножом одного из двух пьяных мужчин во время драки, после чего скрылся с места происшествия, а пострадавший был госпитализирован.
Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу в марте 2024 года. На тот момент ему был 71 год. Он отбывал наказание в колонии № 2 УФСИН по Краснодарскому краю в поселке Двубратский с марта 2018 года по обвинению в двух эпизодах вымогательства с применением насилия в составе организованной группы и с целью завладеть имуществом в особо крупном размере.
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