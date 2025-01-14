Лавров рассказал о разговоре Путина и Шольца

Сергей Лавров (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с Владимиром Путиным не сказал ничего нового по Украине, кроме ранее озвученных им публичных заявлений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российской дипломатической деятельности в 2024 году. Его слова приводит корреспондент РБК.

«Я надеюсь, меня президент не будет очень сильно ругать, я не выдаю секреты. Просто в разговоре с Путиным тот же Шольц не сказал ничего из того, чего он не говорил бы публично каждый второй день: вы должны уйти», — отметил дипломат.

По его словам, стороны не обсуждали ни первопричины конфликта, ни тему дискриминации русского языка, ни права русскоязычного населения на Украине.

Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября 2024 года. Это была первая за почти два года беседа между российской и немецкой сторонами. В Кремле отметили, что стороны провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». Шольц пообещал продолжить поддержку Киева, призвал Путина к окончанию боев и переговорам.

Немецкий канцлер назвал разговор подробным, но не увидел «изменений во взглядах» российского лидера в отношении конфликта на Украине. Президент России заявил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров и заявил о готовности к их возобновлению.