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Военная операция на Украине ,  
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Лавров рассказал о разговоре Путина и Шольца

Лавров: Шольц не сказал Путину ничего нового об Украине
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Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с Владимиром Путиным не сказал ничего нового по Украине, кроме ранее озвученных им публичных заявлений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российской дипломатической деятельности в 2024 году. Его слова приводит корреспондент РБК.

«Я надеюсь, меня президент не будет очень сильно ругать, я не выдаю секреты. Просто в разговоре с Путиным тот же Шольц не сказал ничего из того, чего он не говорил бы публично каждый второй день: вы должны уйти», — отметил дипломат.

По его словам, стороны не обсуждали ни первопричины конфликта, ни тему дискриминации русского языка, ни права русскоязычного населения на Украине.

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Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября 2024 года. Это была первая за почти два года беседа между российской и немецкой сторонами. В Кремле отметили, что стороны провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». Шольц пообещал продолжить поддержку Киева, призвал Путина к окончанию боев и переговорам.

Немецкий канцлер назвал разговор подробным, но не увидел «изменений во взглядах» российского лидера в отношении конфликта на Украине. Президент России заявил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров и заявил о готовности к их возобновлению.

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Сергей Лавров Олаф Шольц Украина
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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