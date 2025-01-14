Власти ответили на сообщения о закрытии роддомов данными о росте их числа

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Число действующих лицензий на роды, выданных государственным медицинским учреждениям, за последние шесть лет выросло на 724 единицы и составляет сейчас 2915, сообщили РБК в Минздраве России.

«Несмотря на определенное снижение числа родов, число активных акушерских коек в регионах в целом остается на прежнем уровне, а в отдельных субъектах даже растет», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что важнейшими показателями качества оказания медицинской помощи при родах являются показатели младенческой и материнской смертности.

По данным ведомства, показатель младенческой смертности в Российской Федерации за январь—ноябрь 2024 года снизился до 4,0 на 1000 родившихся живыми и даже ниже, что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года (4,1) и на 20,4% — чем в аналогичном периоде 2019 года (4,9).

Ранее газета «МК» сообщила о массовом закрытии роддомов и женских консультаций в России. Издание со ссылкой на данные Росздравнадзора отметило, что за 2019 — середину 2024 года более 150 государственных медучреждений лишились лицензией на роды.

При этом, по данным Российского общества акушеров-гинекологов, в больницах кадровый дефицит акушеров-гинекологов и неонатологов оценивается от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. с учетом акушерок.