Суд арестовал бывшего главу ГИБДД Красноярска

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Суд в Красноярске заключил под стражу бывшего начальника регионального управления ГИБДД Андрея Сиротинина, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Экс-полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий. Прокурор настаивал на заключении обвиняемого под стражу, так как тот мог бы воспрепятствовать сбору доказательств, используя свои связи. В СИЗО бывший начальник ГИБДД отправится до 13 марта 2025 года, то есть на два месяца.

По версии следствия, Андрей Сиротинин дал указание своим подчиненным, чтобы те обеспечили успешную сдачу теоретического экзамена на водительские права его знакомому, который делал ремонт в его квартире. Другому знакомому, по данным прокуратуры, он помог избежать удаления тонировки стекол автомобиля.

Вину подозреваемый не признал.

«Вина не доказана, за ремонт в «новой» квартире платил деньги, указаний освободить от ответственности не давал, по второму эпизоду о сдаче экзамена помощи такой никому не оказывал», — сказал он.

Проверяется причастность экс-начальника ГАИ к другим преступлениям, в том числе к продаже автомобильных номеров.