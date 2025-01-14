Следствие назвало свою версию гибели чиновника из Владивостока в Таиланде
По данным следователя из курортного города Паттайя в Таиланде, чиновник из Владивостока Константин Клюев умер в результате несчастного случая, упав с высоты третьего этажа. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель русской общины в Паттайе Светлана Шерстобоева.
«Мы сейчас в полиции, вышли от следователя. Падение с высоты, несчастный случай. Он упал с высоты третьего этажа», — сказала она.
РБК обратился за комментарием к Светлане Шерстобоевой.
Клюева, занимавшего должность заместителя начальника гаража хозяйственного управления администрации Владивостока, нашли мертвым в Паттайе 14 января. Он прилетел в Таиланд за день до Нового года и жил в отеле «Паттайя Гранд Ресорт».
В консульстве России в Таиланде РБК тогда сообщили, что официальных уведомлений от таиландских полицейских органов, как и запросов от родственников, в посольство пока не поступало.
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